Taxas futuras de juros se ajustam em leve baixa antes de inflação dos EUA

Os juros futuros se ajustam em leve baixa na manhã desta quarta-feira, após os longos terem subido ontem. Investidores estão em compasso de espera do resultado da inflação ao consumidor dos Estados Unidos, o CPI, que sai às 10h30, para ajustar suas apostas para início do ciclo de aperto monetário americano e a intensidade. A liquidez, no entanto, é mais fraca, em dia de agenda local esvaziada. Às 9h24 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 11,40%, de 11,45% no ajuste de terça-feira. O vencimento para janeiro de 2025 exibia taxa de 11,48%, de 11,52%, e o para janeiro de 2023 estava em 12,02%, de 12,03% no ajuste anterior.

