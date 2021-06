Taxas futuras de juros se ajustam em baixa, sintonizadas com dólar

Os juros futuros operam em baixa na manhã desta quarta-feira, 23, em sintonia com o dólar e os juros dos Treasuries longos e após terem subido ontem em reação ao tom mais duro da ata do Comitê de Política Monetária (Copom). Os investidores estão em compasso de espera pelo Relatório Trimestral de Inflação (RTI) amanhã e pelo IPCA-15 de junho na sexta-feira.

Às 9h18 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 8,61%, de 8,67% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2023 exibia taxa de 7,22%, de 7,27%, e o para janeiro de 2022 recuava para 5,71%, de 5,74% no ajuste anterior. O dólar à vista recuava 0,45%, a R$ 5,9438. O rendimento da T-note de 10 anos caía a 1,465%, de 1,475% no fim da tarde de terça.

