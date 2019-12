Taxas futuras de juros rondam ajustes, mas com viés de baixa, seguindo dólar

Na ausência de um driver forte para os negócios, os juros futuros operam perto dos ajustes, mas com viés de baixa, acompanhando a desvalorização do dólar ante o real e outras moedas. A liquidez, por sua vez, é bem baixa nesta última sessão do ano.

Às 9h47 desta segunda-feira, dia 30, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,56%, na mínima, de 4,58% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 marcava 5,83%, na mínima, de 5,85%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 exibia taxa de 6,48%, na mínima, 6,49% no ajuste anterior.