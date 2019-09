Taxas futuras de juros rondam ajustes, deixando de lado notícias locais

Os juros futuros operam perto da estabilidade, com viés de baixa, na manhã desta sexta-feira, 27, em sintonia com o dólar, deixando de lado notícias locais, como a derrota da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), a taxa de desemprego de 11,8% no trimestre até agosto e a deflação menor do IGP-M de setembro, de -0,01%, ante -0,67% em agosto.

Às 9h24, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,96%, na mínima, de 4,97% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,07%, de 6,08% no ajuste anterior, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,67%, na mínima, de 6,69% no ajuste da véspera.