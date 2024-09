Taxas futuras de juros rondam ajustes após queda da produção industrial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/09/2024 - 9:54 Para compartilhar:

Os juros futuros operam ao redor da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 4, em linha com o dólar, após a produção industrial cair 1,4% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, mais do que a queda esperada por analistas do Projeções Broadcast, de 0,9%. O mercado também monitora falas de agentes do governo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta quarta que é necessário fazer um debate sobre o ritmo de crescimento das despesas obrigatórias, que eventualmente vão consumir o espaço dos gastos discricionários. Já a A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o crescimento de 1,4% no Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre do ano é resultado do esforço conjunto do Executivo e do Legislativo e que o País não tem como crescer menos que 2,8% em 2024.

Às 9h26 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 11,920%, de 11,912% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 11,955%, de 11,942%, e o vencimento para janeiro de 2029 subia a 12,120%, de 12,107%.