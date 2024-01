Taxas futuras de juros rondam ajustes antes de PIB dos EUA e decisão do BCE

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/01/2024 - 9:44 Para compartilhar:

Os juros futuros rondam a estabilidade nesta quinta-feira, 25, com viés de baixa junto com os rendimentos dos Treasuries longos, na ausência de condutores antes da divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no quarto trimestre (10h30), decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre juros (10h15) e leilão de LTN e NTN-F (11h00).

Às 9h30, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,040%, de 10,055% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 cedia para 9,900%, de 9,929%, e o para janeiro de 2029 estava em 10,340%, de 10,358% no ajuste de ontem.

