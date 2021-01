Taxas futuras de juros recuam, em sintonia com dólar e exterior ameno

Após fecharem ontem em alta, os juros futuros passam por uma correção nesta sexta-feira, 8, e recuam, beneficiados pelo ambiente mais ameno no exterior e dólar em baixa ante o real. A produção industrial de novembro, que veio dentro do esperado, foi olhada, mas fica em segundo plano, segundo traders. Às 9h28 desta sexta, o DI para janeiro de 2027 estava em 6,90%, de 6,96% no ajuste de quinta-feira. O DI para janeiro de 2023 marcava 4,56, de 4,62%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 exibia taxa de 3,01%, de 3,03% ontem no ajuste.

