Taxas futuras de juros recuam com yields dos Treasuries e dólar

O recuo do dólar ante o real e dos retornos dos Treasuries ajuda na baixa dos juros futuros nesta sexta-feira (21) de agenda esvaziada, mas que ganha tração na próxima semana, com IPCA-15 e decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Banco Central Europeu (BCE), que ajudarão no ajuste das apostas para a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Às 9h25 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 ia para 12,725%, de 12,755% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 recuava a 10,765%, de 10,839%, e o para 2027, 10,260%, de 10,339%. Já o vencimento para janeiro de 2029 caía para mínima de 10,620%, de 10,695% no ajuste de quinta-feira.

