Os juros futuros confirmaram a expectativa de uma abertura em queda, refletindo o ambiente externo positivo, além do dólar em queda. Às 10h05, a moeda caía 1,28%, a R$ 5,3196. O DI para janeiro de 2022 tinha taxa de 3,09%, na mínima, ante 3,14% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2027, 6,83%, de 6,91% no ajuste anterior. A agenda econômica do dia é fraca. A cena política interna permanece no radar.