Taxas futuras de juros recuam com dólar antes de Powell e leilão do Tesouro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2024 - 9:34 Para compartilhar:

A desvalorização do dólar ante o real favorece o recuo dos juros futuros na manhã desta terça-feira, 9, mas a liquidez é bem reduzida e tende a seguir limitada em dia de agenda fraca e feriado da Revolução Constitucionalista no Estado de São Paulo. O movimento vai na contramão da alta dos retornos dos Treasuries.

As atenções ficam no testemunho do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos (11h), na entrevista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que deve anunciar o projeto de lei de renegociação das dívidas dos Estados com a União (10h30), além do leilão de NTN-B e LFT do Tesouro (11h).

Às 9h10 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 cedia para 11,210%, de 11,256% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 caía para 11,520%, ante 11,564%, e o vencimento para janeiro de 2029 marcava 11,890%, de 11,917% no ajuste de segunda-feira. O dólar à vista tinha queda de 0,20%, a R$ 5,4657.