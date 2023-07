Taxas futuras de juros recuam com deflação maior do IPCA-15

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 9:57 Compartilhe

Os juros futuros começam esta terça-feira (25) em baixa de pelo menos 10 pontos-base a partir do miolo da curva após o IPCA-15 mostrar deflação maior do que o esperado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) caiu 0,07% em julho, após ter avançado 0,04% em junho, mais negativo do que a mediana das estimativas de analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que era de -0,03%.

Às 9h35 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 recuava para 12,645%, de 12,697% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 cedia para 10,61%, de 10,72%, e o para janeiro de 2027 recuava para 10,09%, de 10,19% no ajuste de segunda-feira, 24. O vencimento para janeiro de 2029 caía para 10,47%, de 10,54%.

