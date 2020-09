Taxas futuras de juros recuam após ata, mas renovam máximas com pressão do dólar

Os juros futuros começaram a sessão desta terça-feira em queda, após a leitura da ata do Copom não sinalizar um início próximo de aperto monetário, mas, pouco antes das 9h30, as taxas renovavam máximas em meio à alta do dólar ante o real. Às 9h28, o DI para janeiro de 2022 estava na máxima de 2,96%, de 3,00% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 marcava máxima de 4,40%, de 4,44%, enquanto o vencimento para janeiro de 2027 exibia máxima de 7,31%, de 7,34% na véspera.

