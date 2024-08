Taxas futuras de juros oscilam perto dos ajustes, à espera de dado de emprego nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 10:24 Para compartilhar:

As taxas de juros negociadas no mercado futuro abriram em baixa, mas vêm renovando máximas nos últimos minutos, com as taxas já oscilando em torno da estabilidade. A aceleração coincide com o desempenho dos retornos dos Treasuries, que apresentam instabilidade desde mais cedo, em um ambiente de expectativa pela divulgação da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), às 15 horas (de Brasília), e, principalmente, da revisão dos dados do relatório de empregos payroll nos Estados Unidos, às 11 horas.

O cenário doméstico apresenta poucos destaques nesta manhã, mas o mercado repercute positivamente o acordo entre governo e Congresso em torno do Projeto de Lei 1847/2024, que trata do regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de municípios até 2028.

O texto tramitava havia cerca de três meses no Senado e enfrentou resistências por parte do setor privado e entre senadores.

A matéria foi aprovada sem as propostas da Fazenda para eventuais necessidades adicionais de recomposição de receitas.

Às 10h12, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,800%, ante 10,801% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2026 projetava 11,490%, contra 11,538%.

A taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 11,435%, ante 11,456%. E a de janeiro de 2029 era de 11,495%, ante 11,484%.