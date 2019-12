Taxas futuras de juros oscilam perto da estabilidade, com viés de baixa

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam próximas da estabilidade, com viés de baixa que acompanha a queda do dólar nesta manhã. Esta sexta-feira, 13, que encerra uma semana de grandes definições nos cenários interno e externo ainda deve ser de ajustes no mercado, segundo operadores.

A expectativa pela oficialização de um acordo entre Estados Unidos e China embala os mercados internacionais e é o que traz efeitos positivos para o câmbio, favorecendo a queda das taxas. No pano de fundo, permanece viva a influência da reunião de política monetária do Banco Central, que deixou a porta aberta para novo corte de juros em fevereiro.

Na agenda interna do dia, destaque nesta manhã foi o resultado do IBC-Br de outubro, que apontou alta de 0,17%, porcentual que ficou abaixo da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, que indicava alta de 0,25%. Nos EUA, destaque para o resultado das vendas no varejo de novembro, às 10h30.

Às 10h04 desta sexta, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2021 tinha taxa de 4,53%, ante 4,54% do ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2023 projetava 5,71%, ante 5,75% do ajuste anterior. Na ponta mais longa, o DI para janeiro de 2025 tinha taxa de 6,33%, de 6,34% na quinta-feira.