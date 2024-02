Taxas futuras de juros operam estáveis em véspera de IPCA-15

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/02/2024 - 9:37 Para compartilhar:

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta segunda-feira, 26, em meio ao leve recuo do dólar e dos rendimentos dos Treasuries num dia sem condutores para os negócios, uma vez que a agenda ganha tração a partir de terça-feira, 27, com o IPCA-15 de fevereiro e o Boletim Focus. Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava mínima de 10,010%, de 10,006% anterior. O DI para janeiro de 2026 subia a 9,860%, de 9,841%, e o para janeiro de 2027 estava em 10,030%, de 10,021% no ajuste de sexta-feira, 23. O vencimento para janeiro de 2029 tinha mínima de 10,450%, de 10,456% no ajuste anterior.

