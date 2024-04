Taxas futuras de juros operam em alta com avanço do dólar e das taxas dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/04/2024 - 11:07 Para compartilhar:

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta na manhã desta quarta-feira, 24, com os ajustes concentrados principalmente nos vencimentos intermediários e longos. A alta ocorre em sintonia com a elevação dos juros dos Treasuries e a valorização do dólar ante o real.

Segundo profissionais do mercado financeiro, contribui para a pressão nos títulos do Tesouro norte-americano o dado acima do esperado das encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos, que subiu 2,6%, contra expectativa de 2% do mercado.

Por aqui, o mercado opera na expectativa do início da palestra do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, no Upload Summit 2024, promovido pela Upload Ventures, em São Paulo

Às 11h02, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,320%, ante 10,296% do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2026 projetava 10,59%, contra 10,50%. O vencimento de janeiro de 2029 estava em 11,36%, de 11,27%.