Taxas futuras de juros ficam com viés de baixa à espera de Fed

Estadão Conteúdo
03/05/2023 - 10:39

Em compasso de espera pela decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), os juros futuros oscilam perto da estabilidade, com viés de baixa junto com o dólar na manhã desta quarta-feira. O dólar reduziu a queda ante outras moedas e o retorno dos Treasuries de dois anos passou a subir após o relatório norte-americano ADP mostrar criação de 296 mil empregos, bem acima da previsão de 133 mil.

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), por sua vez, só sai após o fechamento dos mercados.

Às 9h25, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 13,250%, de 13,254% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 11,96%, de 11,981%, e o para janeiro de 2027 marcava 11,770%, de 11,789% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 marcava 12,100%, de 12,107%.

