Taxas futuras de juros acompanham recuo do dólar e curva dos EUA

Após a alta de segunda-feira, 30, os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 31, em sintonia com o movimento do dólar e dos juros dos Treasuries. Mais cedo o IBGE revelou que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 7,7% no trimestre encerrado em setembro, de acordo com a Pnad Contínua, em linha com as previsões.

As atenções desta terça estão na reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com líderes de partidos da base, a partir das 10h, para discutir medidas em tramitação no Congresso para tentar aumentar as receitas federais e, assim, fechar as contas públicas em 2024.

Às 9h16 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 11,070%, de 11,126% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 recuava para 11,140%, de 11,204%, e o para janeiro de 2029 caía para 11,530%, de 11,584% no ajuste da véspera.

