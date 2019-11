Taxas futuras de juros acompanham recuo do dólar com exterior positivo

O movimento é de queda nos juros futuros na manhã desta segunda-feira, 18, em linha com o dólar e devolvendo parte de prêmios embutidos na curva recentemente em um dia de agenda fraca, mas de bom humor no exterior. Às 9h17 desta segunda, O DI para janeiro de 2021 estava em 4,610%, na máxima, de 4,639% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 5,71%, de 5,75%, enquanto o vencimento para janeiro de 2027 marcava 6,61%, na máxima, de 6,66% no ajuste anterior.