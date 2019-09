Taxas futuras de juros abrem em queda, em sintonia com dólar e exterior positivo

Os juros futuros começaram a sessão desta quarta-feira, 4, em queda, dando continuidade ao movimento da véspera e acompanhando o dólar, que chegou a cair mais de 1% no mercado à vista mais cedi. No exterior, a moeda americana também recua ante as divisas de países emergentes e exportadores de commodities com notícias positivas vindas da China, Hong Kong e Reino Unido.

O PMI composto da China mostrou avanço, Hong Kong anunciou a retirada da lei de extradição para a China e no Reino Unido ficou menor a chance de um Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia) sem acordo. Na agenda externa, o investidor aguarda pelo Livro Bege do Federal Reserve (Fed) e discursos de dirigentes do BC americano.

No radar desta quarta está a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a partir das 9h.

Às 9h05, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,44%, de 5,49% no ajuste de Terça-feira. O vencimento para janeiro de 2023 marcava 6,50%, de 6,56%, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 7,03%, de 7,09% no ajuste anterior.