Taxas de juros têm viés de baixa, em sintonia com dólar e com melhora no exterior

Os juros futuros abriram em leve baixa nesta quarta-feira, 26, e rondavam a estabilidade por volta das 9h25, mas ainda com o viés de baixa do dólar em meio à melhora do humor no exterior diante da possibilidade de acordo comercial entre Estados Unidos e China – e com investidores em compasso de espera pelo andamento da reforma da Previdência.

Às 9h23, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,96%, na máxima, de 5,95% no ajuste de terça-feira, 25. O DI para janeiro de 2023 estava em 6,76%, de 6,78%, enquanto o DI para janeiro de 2025 mostrava 7,28%, na máxima, de 7,29% no ajuste da véspera.