Taxas de juros têm viés de baixa com curva de Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 9:44 Para compartilhar:

Os juros futuros operam com viés de baixa na manhã desta terça-feira, 15, na esteira dos rendimentos dos Treasuries, dando continuidade ao movimento da véspera. Na segunda, as taxas caíram após o governo Lula informar que gostaria de entregar, ainda neste ano, o programa de revisão de gastos. O mercado aguarda os leilões do Tesouro de NTN-B e LFT (11h) e acompanha declarações em vídeo gravado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao Uqbar Day 2024.

Às 9h29, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 12,510%, e o vencimento para janeiro de 2027 recuava para 12,600%, de 12,663 no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 12,570%, de 12,633% no ajuste de segunda-feira.