Taxas de juros têm viés de alta com dólar, fiscal e exterior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/10/2024 - 9:38 Para compartilhar:

O viés é de alta nos juros futuros nesta quinta-feira, 17, em linha com o dólar e rendimentos dos Treasuries. Além disso, o cenário de incerteza no mercado quanto aos gastos públicos mantém certa cautela entre os investidores, que esperam por medidas concretas de cortes de gastos. O mercado aguarda os leilões de LTN e NTN-F (11h). Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 ia para 12,675%, de 12,646% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 12,850%, de 12,813%, e o para janeiro de 2029 subia para 12,870%, de 12,835% no ajuste de quarta-feira, 16.