Taxas de juros têm viés de alta com dólar e Treasuries, com fiscal no radar

Após a forte alta da véspera, os juros futuros seguem pressionados na manhã desta sexta-feira, 20, com viés de alta em toda a curva, em meio à alta dos rendimentos dos Treasuries. O mercado está na expectativa pela divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas, após o mercado ter ajustado as apostas para o ciclo de aperto monetário no Brasil, com expectativa de alta de até 200 pontos-base em todo ciclo. Às 9h24, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 12,085%, de 12,044% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 12,045%, de 12,014%, e o para janeiro de 2029 avançava para 12,105%, de 12,092% no ajuste anterior.