Taxas de juros têm viés de alta com dólar e curtos ficam estáveis após IPCA-15

Os juros futuros apontam para cima na manhã desta quarta-feira, 26,, alinhados ao dólar e retornos dos Treasuries longos. Os curtos operam estáveis, apesar de o IPCA-15 de junho ter ficado abaixo da mediana estimada, assim como o IPCA-15 em 12 meses. A média dos núcleos desacelerou praticamente em linha com o esperado e o índice de difusão também subiu.

Às 9h21 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,570%, de 10,564% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 11,530%, de 11,508%, e o para janeiro de 2029 ia para 11,955%, de 11,946% no ajuste de terça-feira.