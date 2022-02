Taxas de juros têm leve baixa, após 3 sessões de alta, com dólar fraco e fluxo

Os juros futuros longos recuam levemente junto com o dólar e a fraqueza dos juros dos Treasuries na manhã desta sexta-feira, 11, enquanto os demais rondam estabilidade, num movimento de ajuste após as taxas terem subido por três sessões seguidas.

Segundo um trader, o fluxo de entrada no País ajuda a tirar pressão da curva. O movimento dos últimos dias foi gerado pela perspectiva de aperto monetário mais agressivo pelo Federal Reserve e após o tom conservador da ata do comitê de Política Monetária (Copom) e especialmente a fala mais dura do diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, que foi mais incisivo quanto a estender o ciclo de alta da Selic para além de março.

Às 9h48 desta sexta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 11,29%, de 11,30% no ajuste de quinta-feira, dia 10.

