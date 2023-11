Taxas de juros têm leve alta com fortalecimento de yield de T-Notes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2023 - 9:23 Para compartilhar:

Os juros futuros começam esta terça-feira (21) com viés de alta conforme os retornos dos Treasuries de 10 anos ganham força e passam a ficar estáveis, após caírem mais cedo, e os de 2 anos também sobem. Além disso, o dólar tem sinal positivo ante o real.

No radar desta terça estão a ata do Federal Reserve, o PL dos Fundos e logo mais o Tesouro faz leilão de NTN-B e LFT (11h00).

Às 9h15, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 batia máxima de 10,545%, de 10,475% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia à máxima de 10,395%, de 10,313%, e o para janeiro de 2029 subia a 10,770%, de 10,719% no ajuste anterior. O juro da T-note de 10 anos marcava 4,416%, estável ante fim da tarde de segunda-feira.

