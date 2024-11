Taxas de juros sobem forte com Treasuries e expectativas de inflação desancoradas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2024 - 9:51 Para compartilhar:

Os juros futuros têm forte avanço nesta segunda-feira, 18, acompanhando os juros dos Treasuries longos, em meio à perspectivas de menos cortes de juros nos Estados Unidos, e após o Boletim Focus do Banco Central mostrar piora adicional nas expectativas de inflação. A agenda desta segunda está mais fraca e o foco do mercado financeiro está no anúncio dos cortes de gastos, que deve ocorrer mais para o final da semana, após os encontros do G20, no Rio de Janeiro.

Às 9h27, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 13,265%, de 13,181% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 avançava para 13,445%, de 13,359%, e o para 2029 ia para 13,255%, de 13,187% no ajuste de quinta-feira.