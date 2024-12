Taxas de juros sobem com dólar, piora nas expectativas de inflação e com Lula no radar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/12/2024 - 9:35 Para compartilhar:

Os juros futuros avançam no início da sessão desta segunda-feira, 16, acompanhando o dólar e na contramão dos rendimentos dos Treasuries, que caíam e renovavam mínimas. O mercado digere o Boletim Focus, que mostra piora nas expectativas de inflação, Selic mais alta, além de elevação de estimativas para o dólar de 2024 a 2027. A mediana para IPCA 12 meses à frente subiu de 4,64% para 4,68%.

O movimento também ocorre em meio a críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve alta hospital ontem, ao aumento da Selic. Para o presidente, não há justificativa para que a Selic esteja neste nível (12,25%), já que, segundo ele, a inflação segue “totalmente controlada”.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,950%, de 14,892% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para 15,195%, de 15,058% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 14,825%, de 14,619% no ajuste anterior. O dólar à vista subia 0,78%, a R$ 6,0781.