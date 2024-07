Taxas de juros sobem com dólar e após IPCA-15 acima da mediana estimada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 9:52 Para compartilhar:

Os juros futuros operam em leve alta, junto com o dólar e após o IPCA-15 mostrar alta de 0,30% em julho, acima da mediana estimada de 0,23% do Projeções Broadcast. No acumulado em 12 meses, o IPCA-15 acelerou de 4,06% para 4,45%, também acima da mediana, de 4,37%.

Já no setor externo, o Brasil teve déficit de US$ 4,029 bilhões na conta corrente em junho, pior do que indicado pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que projetava rombo de US$ 3,300 bilhões.

Às 9h10 desta quinta-feira, 25, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia para 11,675%, de 11,593%, e o para janeiro de 2027 ia para 11,910%, de 11,844% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 subia a 12,175%, de 12,131% ontem no ajuste.