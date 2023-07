Taxas de juros sobem após deflação do IPCA menor e com dólar valorizado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 11:45 Compartilhe

A queda menor que a mediana das estimativas do IPCA de junho traz viés de alta aos juros futuros na manhã desta terça-feira, 11, juntamente com o dólar em leve valorização ante o real. O movimento é bem limitado e não muda a aposta de início de corte da Selic em agosto. O IPCA teve deflação de 0,08% em junho, ante 0,23% em maio, ligeiramente menos negativo que a mediana das previsões colhidas pelo Projeções Broadcast, de -0,10%. Às 11h30 desta terça-feira, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 12,85%, de 12,81% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 indicava 10,83%, de 10,74%, e o para janeiro de 2027, 10,22%, de 10,15%. O vencimento para janeiro de 2029 subia a 10,54%, de 10,48% no ajuste de ontem. Contato: luciana.xavier@estadao.com

