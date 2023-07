Taxas de juros seguem viés de baixa do dólar após varejo fraco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 9:53 Compartilhe

Após subirem na quinta-feira, 13, os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 14, com viés de baixa em sintonia com o dólar e após as vendas no varejo restrito terem mostrado queda maior em maio, de 1,0%, bem pior do que a mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de -0,2%. Às 9h31 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 recuava para 12,80%, de 12,82%, e o para janeiro de 2025 cedia para 10,79%, de 10,83% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2027 caía para 10,16%, de 10,19% e o para janeiro de 2029 ia para 10,48%, de 10,50% no ajuste anterior.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias