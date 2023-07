Taxas de juros se ajustam com viés de alta antes de inflação dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 9:58 Compartilhe

Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta quinta-feira, 13, com viés de alta a partir do miolo da curva, à espera do índice de preços ao produtor (PPI) dos Estados Unidos e do leilão de LTN e NTN-F. O movimento vai na contramão da queda dos retornos dos Treasuries e do dólar.

A liquidez, no entanto, é bem reduzida. Na quarta-feira, as taxas fecharam em alta. No radar fica a notícia de que o setor de eletrodomésticos trabalha em uma proposta de política pública para substituição de aparelhos após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugerir um programa voltado à linha branca, como geladeiras e máquinas de lavar roupas, mas sem haver cálculos sobre o impacto fiscal da medida.

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 12,830%, de 12,831% no ajuste anterior. O DI para 2025 indicava 10,790%, de 10,773%, e para janeiro de 2027, 10,135%, de 10,105%. O vencimento para janeiro de 2029 exibia taxa de 10,430%, de 10,414% no ajuste de ontem.

