Taxas de juros rondam estabilidade em meio a dólar fraco e avanço de T-Notes

Os juros operam ao redor da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 11, com viés de baixa nos longos junto com a queda do dólar ante o real, mas o movimento é limitado pelo avanço dos retornos dos Treasuries, em dia de agenda mais esvaziada. Além disso, investidores esperam aceleração do IPCA de agosto, que será divulgado na terça-feira.

Mais cedo, o Boletim Focus trouxe nova alta das expectativas para IPCA em 2024, o foco do BC, de 3,88% para 3,89%. As expectativas para inflação pararam de melhorar e é a terceira semana em que a mediana das projeções sobe.

Às 9h22, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 ia para 10,550%, de 10,535% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 marcava 10,450%, de 10,458%, e o para janeiro de 2029 apontava 10,940%, de 10,968% no ajuste anterior.

