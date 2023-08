Taxas de juros rondam ajustes, com viés de alta junto com retorno de Treasuries e dólar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 9:51 Compartilhe

O avanço dos rendimentos dos Treasuries e viés de alta dos rendimentos dos Treasuries e do dólar ante o real no período da manhã influenciam os juros médios e longos nesta segunda-feira, 21, de agenda esvaziada, que tende a limitar as oscilações e liquidez das taxas. Na sexta-feira, os juros fecharam perto da estabilidade.

Nesta semana são esperados a votação do arcabouço fiscal na Câmara e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15) de agosto, na sexta-feira, além de palestra do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na terça, em evento do Santander.

Às 9h28, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava estável em 12,430%.

O DI para janeiro de 2025 marcava 10,545%, de 10,518%, e o para janeiro de 2027 exibia taxa de 10,345%, de 10,323% no ajuste de sexta-feira. Já o vencimento para janeiro de 2029 apontava 10,860%, de 10,843%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias