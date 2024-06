Taxas de juros renovam mínimas com dólar e ficam estáveis, após abertura em alta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 9:35 Para compartilhar:

Os juros futuros abriram em leve alta, mas logo começaram a renovar mínimas em meio à queda do dólar ante o real e operam perto da estabilidade. O mercado está à espera do relatório oficial de emprego dos Estados Unidos de maio, o payroll, às 9h30. Às 9h13 desta sexta-feira, 7, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 tinha mínima de 10,445%, de 10,444% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 batia mínima de 11,170%, e 11,166%, e o para janeiro de 2029 estava em 11,585%, de 11,583%.