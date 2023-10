Taxas de juros renovam máximas após criação de empregos mais forte nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2023 - 9:53 Compartilhe

Os juros futuros renovaram máximas na manhã desta sexta-feira, 6, acentuando o movimento de alta junto com o dólar e rendimentos dos Treasuries após o relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, mostrar criação mais forte de empregos em setembro, com mais 336 mil vagas, quando a previsão era de mais 175 mil.

Por outro lado, o salário médio por hora subiu 0,21%, abaixo da expectativa de alta de 0,30%. Sinais mais fortes do mercado de trabalho sugerem uma postura mais conservadora do Federal Reserve em relação aos juros.

Às 9h32 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 ia para 11,095%, de 10,976%, e o para janeiro de 2027 subia a 11,270%, de 11,121% no ajuste anterior. O contrato para janeiro de 2029 avançava para máxima de 11,780%, de 11,623% ontem no ajuste.

