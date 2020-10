Taxas de juros renovam máximas após abertura estável e com Funchal no radar

Após a queda desta terça-feira, 20, os juros futuros abriram estáveis nesta quarta-feira, mas renovaram máximas e tinham viés de alta por volta das 9h10, embora o dólar opere em queda ante o real. No radar está o secretário do Tesouro, Bruno Funchal, que participa de evento Finanças Mais, organizado pelo Estadão nesta manhã.

Além disso, o investidor pode começar a se antecipar ao leilão de prefixados do Tesouro amanhã, o que pode gerar pressão de alta, ressaltou um trader. Às 9h12 desta quarta, o DI para janeiro de 2027 estava na máxima de 7,27%, de 7,23%, e o para janeiro de 2023 exibia 4,55%, de 4,54% no ajuste de ontem. O vencimento para janeiro de 2022 marcava 3,24%, mesma taxa do ajuste de terça.

Veja também