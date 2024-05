Taxas de juros recuam com sinais menos duros do BC norte-americano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2024 - 12:21 Para compartilhar:

O mercado futuro de juros doméstico volta do feriado de 1º de Maio ajustando as taxas para baixo, um dia depois da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O cenário interno também traz novidades do feriado, com a decisão da agência de classificação de risco Moody’s de elevar a perspectiva de rating do Brasil.

Embora o presidente do Fed, Jerome Powell, tenha admitido que os níveis de inflação seguem desconfortáveis, o tom “hawkish” (mais duro) esperado pelos analistas não se confirmou. Powell descartou um aumento de juros como “próximo passo” do BC norte-americano, o que foi suficiente para promover um alívio na curva de juros local.

Por aqui, além da repercussão da decisão da Moody’s, a queda dos retornos dos Treasuries e o enfraquecimento do dólar ante boa parte das moedas pelo mundo favorecem o alívio nas taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI), devolvendo os ajustes feitos na terça-feira, na cautela pré-Fed.

Às 12h12, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,215%, na mínima do dia, ante 10,31% do ajuste de terça-feira.

O DI para janeiro de 2026 estava em 10,83%, contra 10,98%. E a taxa do DI para janeiro de 2029 era de 11,35%, contra 11,52%.