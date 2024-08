Taxas de juros recuam com declarações de Galípolo e apetite global por risco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2024 - 18:02 Para compartilhar:

Os juros futuros recuaram em boa parte da curva, favorecidos pelo aumento do apetite global ao risco e pela melhora da confiança na postura técnica do Banco Central (BC), a partir das declarações do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo. O recuo firme do dólar para perto de R$ 5,40 e a queda na mediana de IPCA de 2025 no Boletim Focus completam o conjunto de fatores a explicar o desempenho ds taxas.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,845%, de 10,839% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2026 caía de 11,65% para 11,58%. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,41% (de 11,56%) e o DI para janeiro de 2029, taxa de 11,38% (de 11,50%).

O recuo foi mais acentuado no miolo da curva, refletindo a melhora das expectativas para a política monetária a médio prazo, por sua vez, decorrente tanto da leitura da pesquisa Focus quanto do discurso de Galípolo. A economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta, explica que nas últimas semanas a comunicação do diretor já vinha se alinhando ao tom dos documentos do BC e a fala de hoje parece ter afastado de vez a possibilidade de interferências políticas nas decisões do Copom, que em 2025 será composto majoritariamente por integrantes indicados pelo presidente Lula. “O BC assim retoma a credibilidade que foi afetada desde o último dissenso na reunião de maio”, afirma.

Durante evento em Belo Horizonte, ele afirmou que o Copom vai com “todas as opções sobre a mesa” e reiterou a disposição de “toda a atual diretoria nomeada por Lula” de elevar juros se for necessário. Galípolo é o nome mais cotado para suceder Roberto Campos Neto em 2025. Ainda, reiterou o compromisso do BC de perseguir a meta de inflação de 3%, mas disse que “afirmar que o balanço está assimétrico não é nenhum tipo de guidance”, lembrando que faltam quatro semanas para a reunião de setembro e que os dados serão fundamentais para a decisão.

Nas mesas de renda fixa, ao endossar de que não há guidance e que os dados é que definirão o jogo, Galípolo acabou provocando uma correção de excessos na precificação do orçamento de aumentos da Selic. “Entendo que a fala está mirando uma precificação exagerada do mercado, como por exemplo altas de 50 pontos em todas as reuniões deste ano. Colocando em perspectiva essa frase dele (de que não há guidance) e a fala de Campos Neto na semana passada, de que o Copom não ofereceu guidance, estão deixando a portar aberta para manter a Selic, sim. Acho que o câmbio é que vai ditar o que vão fazer”, avalia o economista-chefe da Nova Futura, Investimentos, Nicolas Borsoi.

Para Argenta, da CM, a precificação exagerada da curva nada tem a ver com fundamentos, mas sim com a credibilidade arranhada do BC. “A perda de confiança foi o que fez a precificação subir e tinha ajudado a colocar o dólar em R$ 5,60”, disse. “Os fundamentos da economia não são para dólar a R$ 5,60. O que temos hoje (R$ 5,40) me parece mais justo.”

Nos documentos, o BC utilizou um câmbio de R$ 5,55 nas suas projeções de inflação. A taxa hoje fechou em R$ 5,4120. E, se mantida ao redor desse nível, a percepção é de que pode abrir espaço para uma estabilidade da taxa ou para reduzir o orçamento total de altas que seriam necessárias para trazer a inflação de volta à meta.

A economista da CM lembra ainda que a perda de reputação do BC vinha distorcendo também a pesquisa Focus, quando o mercado puxava a Selic para cima e, ao mesmo tempo, as expectativas de IPCA aumentavam. “Não fazia sentido. As projeções de juros subiam e as de IPCA também pioravam, mas era algo que também tinha a ver com a questão da credibilidade”, explica.

Não por acaso, desde que Galípolo intensificou sua comunicação “hawkish” as medianas mostram um comportamento mais coerente. No Focus de hoje, a de IPCA 2025, ano central do horizonte da política monetária, voltou a recuar, pela segunda semana consecutiva, de 3,97% para 3,91%, ainda longe da meta de 3%. A de Selic para 2025 subiu de 9,75% para 10,00%.