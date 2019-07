Taxas de juros operam perto da estabilidade

Os juros futuros abriram nesta sexta-feira, 26, perto da estabilidade e não esboçaram reação imediata ao resultado do PIB dos Estados Unidos na primeira leitura do 2º trimestre, com crescimento de 2,1%, ante previsão de 1,9%. Nesta manhã os longos tinham viés de baixa, com o dólar, e os mais curtos, como o janeiro para 2021, de alta.

Às 9h49, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 exibia 5,47%, de 5,45% no ajuste de quinta. O DI para janeiro de 2023 marcava 6,35, de 6,27%, enquanto o DI para janeiro de 2025 estava em 6,88%, de 6,90% no ajuste de quinta.