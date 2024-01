Taxas de juros operam estáveis com baixa de retorno de Treasuries e alta do dólar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 10:00 Para compartilhar:

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 29, na ausência de condutores para os negócios, uma vez que a agenda ganha mais tração a partir de quarta-feira, dia 31, com as decisões sobre juros dos bancos centrais do Brasil e Estados Unidos. Os rendimentos dos Treasuries caem, mas o dólar tem viés de alta ante o real. Nesta segunda-feira, o destaque interno é o resultado primário do governo central em dezembro e em 2023 (10h30). Às 9h46, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 9,960%, de 9,948% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 9,775%, de 9,783%, e o para janeiro de 2029 marcava 10,220%, de 10,223% no ajuste de sexta-feira (26).

