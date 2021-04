Taxas de juros operam estáveis, com alívio de T-Note e IGP-DI, mas cautela local

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira, 7, em meio à força de baixa vinda do recuo dos juros dos Treasuries longos, como a T-Note de 10 anos e IGP-DI de março abaixo do piso das estimativas. No entanto, na direção contrária está a pressão com a cautela fiscal diante da indefinição de como ficará o Orçamento de 2021 e agravamento constante da pandemia de covid-19 no Brasil. Às 9h10 desta quarta-feira, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 8,86%, de 8,85% no ajuste de terça. O DI para janeiro de 2023 exibia taxa de 6,56%, de 6,55%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 estava em 4,64%, de 4,65% no ajuste anterior.

