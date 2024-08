Taxas de juros operam em queda, em sintonia com dólar e juros dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/08/2024 - 11:15 Para compartilhar:

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em queda nesta segunda-feira, 12, com baixas em toda a extensão da curva, mas concentradas principalmente nos trechos intermediários e longos. A queda é menor nos vencimentos curtos, uma vez que persistem apostas em alta da taxa Selic neste ano.

As referências para a queda hoje, segundo analistas, estão no enfraquecimento do dólar e dos juros dos Treasuries, com reforço extra na acomodação de alguns parâmetros mostrados no relatório Focus, do Banco Central.

No documento, por exemplo, a estimativa de inflação do IPCA para 2025 teve uma sutil queda, mas foi a primeira desde março.

Para o estrategista e sócio da JF Investimentos, Eduardo Velho, o ambiente mais calmo no exterior favorece o alívio na curva, levando em conta também o discurso mais duro do Banco Central desde a semana passada, que favorece a queda das taxas longas.

“O Banco Central vai manter esse discurso hawkish até pelo menos a próxima reunião de política monetária, porque viu que a inflação do IPCA ficou acima do padrão sazonal”, disse Velho, que acredita na manutenção da taxa Selic até o final do ano, se o dólar não voltar ao repique de dias atrás.

Às 11h05, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025, que espelha as estimativas para os próximos passos da política monetária, tinha taxa de 10,715%, contra 10,745% do ajuste de sexta-feira.

O DI para janeiro de 2026 projetava 11,470%, ante 11,542%. E a taxa do DI para janeiro de 2027 era de 11,46%, de 11,55%.