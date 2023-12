Taxas de juros ficam estáveis com Treasuries e Congresso segue no foco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/12/2023 - 9:29 Para compartilhar:

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta sexta-feira, 15, assim como os juros dos Treasuries de 10 anos, e com investidores em compasso de espera pelas votações no Congresso que vão afetar o cumprimento da meta fiscal de 2024.

As votações da MP da Subvenção e da reforma tributária são os destaques, especialmente após importantes derrotas do governo no Congresso, com a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à desoneração da folha de pagamentos para 17 setores e do veto ao marco temporal.

Às 9h10 desta sexta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 batia máxima de 10,100%, de 10,109% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 marcava 9,810%, de 9,819%, e o para janeiro de 2029 exibia taxa de 10,250%, de 10,249% no ajuste de quinta-feira. O juro da T-note de 10 anos subia a 3,912% (de 3,909%).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias