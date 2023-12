Taxas de juros ficam estáveis com ata conservadora e yields de Treasuries em baixa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 10:23 Para compartilhar:

Apesar do recuo dos rendimentos dos Treasuries, os juros futuros operam estáveis na manhã desta terça-feira, 19, após a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) ter vindo com um tom mais conservador que o do comunicado.

“A ata traz o reconhecimento de algumas melhorias, que podem trazer o juro mais para baixo, mas sempre com uma ressalva logo em seguida. Por exemplo, na atividade doméstica, houve reconhecimento de que há desaceleração, mas o BC frisa que o consumo ainda é forte e que a taxa de desemprego está baixa”, afirma o economista-chefe do PicPay, Marco Caruso.

Às 10h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,050%, de 10,057% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 exibia taxa de 9,760%, de 9,763%, e o para janeiro de 2029 estava em 10,190%, de 10,202%.

