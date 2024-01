Taxas de juros ficam estáveis após varejo, em meio a Treasuries mistos e dólar forte

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/01/2024 - 10:07 Para compartilhar:

Os juros futuros operam estáveis em toda a curva em meio à alta do dólar, mas com rendimentos dos Treasuries mistos. Os curtos mostram que as vendas no varejo ficaram em segundo plano. As vendas no varejo restrito ficaram em linha com a mediana, com alta de 0,1%, enquanto as do ampliado subiram 1,3% e ficaram mais perto do teto das estimativas (0,9%).

Às 9h42 desta quarta-feira, 17, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,115%, de 10,125%, e o para janeiro de 2027 estava em 9,9450%, de 9,948% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 10,355%, de 10,352%. O juro da T-note de 10 anos subia a 4,070% (ante 4,056%) e do T-bond de 30 anos cedia a 4,293% (de 4,302%). O dólar à vista tinha alta de 0,29% neste mesmo horário, a R$ 4,9397.

