Taxas de juros ficam estáveis após IBC-Br acima da mediana e com recuo de yield de T-Notes

Os juros futuros começam a sessão desta quarta-feira, 20, estáveis em toda a curva, em sintonia com o dólar e após o IBC-Br ter caído menos que a mediana das estimativas do mercado na comparação mensal. Os rendimentos dos Treasuries, por sua vez, influenciam em baixa, dando esse viés aos juros longos. Às 9h11, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,040%, de 10,054% no ajuste de terça, e o para janeiro de 2027 estava em 9,705%, de 9,706% no ajuste anterior. O vencimento de janeiro de 2029 estava em 10,120%, de 10,142% no ajuste de terça.

