Taxas de juros ficam estáveis antes de arrecadação e Campos Neto

Os juros futuros são negociados perto da estabilidade na manhã desta terça-feira, 22, em meio ao recuo dos rendimentos dos Treasuries longos e leve alta do dólar ante o real. O mercado está à espera dos números da arrecadação federal de setembro (10h30), os leilões de NTN-B e LFT (11h00) e a entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, à CNBC (13h). Às 9h07, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 12,675%, de 12,683% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 12,865%, de 12,852%, e o para 2029 estava em 12,910%, frente aos 12,898% de segunda-feira, 21.