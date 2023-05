Taxas de juros ficam de lado após Focus melhor, cautela externa e críticas ao BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2023 - 9:36 Compartilhe

Os juros futuros operam ao redor da estabilidade nesta segunda-feira, 8, com viés de baixa nos médios e longos após o Boletim Focus mostrar que as projeções para a inflação começaram a cair, ainda que levemente.

Por outro lado, o mercado digere novas críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central, por ter mantido a Selic em 13,75% na semana passada, e também afirmação de que entrará com ação contra a privatização da Eletrobras, o que pode limitar um alívio maior.

Às 9h16 desta segunda-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 13,195%, de 13,196% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 11,67%, de 11,70%, e o para janeiro de 2027 estava em 11,44%, de 11,47% no ajuste de sexta-feira (5). O vencimento para janeiro de 2029 exibia estabilidade, a 11,84%.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias